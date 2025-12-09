Reggia di Caserta 25 milioni di euro per lavori Pnrr | si parte con impianto di irrigazione e restauro fontane | FOTO

Sono ufficialmente iniziati i lavori alla Reggia di Caserta finanziati dal PNRR per la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione automatica del Parco reale e per il restauro, recupero e valorizzazione delle fontane monumentali della Via d’Acqua.L’intervento, inserito in un più ampio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

