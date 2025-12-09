Regali da campioni
I colori? Audaci. La tecnologia? Letale. Questi scarpini di nuova generazione sono pensati per i playmaker che ridefiniscono il gioco e sprigionano creatività. Per esaltare tocco e precisione, PUMA ha introdotto zone di grip 3D mirate, potenziate con GripControl Pro, per offrire un controllo superiore in ogni azione offensiva, sia che si tratti di dribblare in spazi stretti, che di servire passaggi filtranti o di calciare in porta con decisione. Ispirata al garofano, simbolo profondamente radicato nella tradizione spagnola per rappresentarne la passione, l’intensità e l’anima ardente, la Predator TFG propone una grafica floreale su tutta la tomaia e un audace ricamo sulla linguetta, aggiungendo un tocco artigianale all'iconica silhouette. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Primi regali di Natale in casa Gio’Sport: il socio Giovanni Tateo ringrazia i nostri assistiti Claudio Giardino e Antony Iannarilli per il pensiero ? Due nuove maglie, di due grandi campioni, da aggiungere alla collezione personale #Iannarilli #Giardino #N - facebook.com Vai su Facebook
Regali da campioni - Questi scarpini di nuova generazione sono pensati per i playmaker che ridefiniscono il gioco e sprigionano creatività. Secondo quotidiano.net