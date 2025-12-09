Reds e Benfica non al top e Pafos debuttante | italiane è la giornata della svolta?

Le italiane affrontano un turno cruciale in Champions League, cercando di invertire il trend negativo. Tra sfide impegnative e debuttanti come il Pafos, questa giornata potrebbe rappresentare una svolta importante, con allenatori e squadre alla ricerca di riscatto e conferme nel contesto europeo.

Le italiane cercano la svolta in Champions e il sesto turno, seppur difficile, potrebbe offrire l'occasione giusta: Conte trova un Mourinho non al meglio, Chivu un Liverpool in crisi, Spalletti il debuttante Pafos, Palladino ha il derby con Maresca. Ecco come la classifica può migliorare.

