Red Bull ufficiale l’addio di Helmut Marko dopo 20 anni

La notizia era nell’aria da diversi giorni, ma adesso è ufficiale. Helmut Marko lascerà Red Bull Racing dopo oltre 20 anni alla fine del 2025. L’annuncio è arrivato sul sito dell’azienda austriaca degli energy drink che controlla il team di Formula 1. Vulcanico super consulente austriaco, ha scoperto e lanciato talenti del calibro di Sebastian Vettel e Max Verstappen, ma per il suo carattere impulsivo e spesso sopra le righe è finito al centro di numerose polemiche nel corso degli anni. Con lo storico consulente di Milton Keynes, oggi 82enne, si chiude definitivamente un’era in Red Bull dopo le uscite di Christian Horner, licenziato nel corso della stagione 2025, e di Adrian Newey, che dal 2026 sarà il nuovo team principal di Aston Martin. 🔗 Leggi su Lettera43.it

