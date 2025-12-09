Red Bull fine di un’era | perché Helmut Marko lascia la scuderia dopo 20 anni

Helmut Marko, figura chiave della Red Bull e protagonista nel mondo della Formula 1, annuncia il suo addio alla scuderia dopo vent’anni di intensa attività. La sua uscita segna la fine di un’epoca, lasciando un’impronta indelebile nella storia del team e nel panorama motoristico internazionale.

Milano, 9 dicembre 2025 - Dopo vent’anni di presenza importante, decisiva e spesso controversa, Helmut Marko lascerà la Red Bull a fine 2025. Un’altra pedina storica che se ne va, a pochi mesi dalle uscite di Christian Horner e Adrian Newey: tre figure simbolo del “modello Red Bull” che hanno plasmato due decenni di Formula 1. E che ora, tutte insieme, fanno spazio a un nuovo corso dai contorni ancora da definire. La decisione finale, secondo le versioni circolate, sembra portare la firma dello stesso Marko. Ma il contesto in cui matura racconta molto di più: un rapporto da tempo incrinato, un’autorità sempre meno tollerata e un cambio generazionale inevitabile all’interno della scuderia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

