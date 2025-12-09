Record Luci d' Artista Galdi | Domenica in 80 mila nella villa comunale Sul traffico | Facciamo il possibile
Un bilancio più che positivo quello tracciato dall'assessore alla mobilità Rocco Galdi sulle numerosissime presenze in città nel weekend dell'Immacolata per le Luci d'Artista, nonostante gli evidenti disagi alla circolazione veicolare che si continuano a verificare soprattutto nel centro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
