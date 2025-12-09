Reclutamento universitario meno burocrazia più autonomia agli atenei | stop al limbo degli abilitati Cosa promette prevede la riforma

9 dic 2025

Il disegno di legge sul reclutamento universitario approvato in prima lettura dal Senato introduce importanti novità, riducendo la burocrazia e aumentando l’autonomia degli atenei. La riforma mira a superare il “limbo” degli abilitati, sostituendo l’attuale sistema di abilitazione scientifica nazionale con un modello più flessibile e centralizzato, favorendo un accesso più efficace alle carriere accademiche.

