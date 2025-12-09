Realtà Virtuale Aumentata e Mista | gli spagnoli di Invelon mettono radici al Kilometro Rosso

Invelon, società di consulenza tecnologica specializzata in soluzioni di Realtà Virtuale, Aumentata e Mista, annuncia l’apertura di una nuova sede all’interno di Kilometro Rosso, consolidando così la sua strategia di crescita in Italia. Questo traguardo rappresenta un passo fondamentale per l’azienda, posizionandola in un ambiente in cui coesistono aziende industriali, centri scientifici, startup e talento specializzato. Da qui, Invelon continuerà a collaborare con partner tecnologici come HTC, Meta o Lenovo, nonché con istituzioni e organizzazioni che desiderano implementare soluzioni immersive con impatto reale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it