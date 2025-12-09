Realismo non razzismo

L'episodio avvenuto a San Mauro Pascoli, in cui una donna è stata vittima di violenza durante un’attività quotidiana, ha sollevato molte riflessioni sulla percezione della realtà e sui temi della sicurezza e dell’integrazione. Questo incidente, più che un fatto isolato, invita a confrontarsi con le sfide sociali e le responsabilità collettive nel promuovere un’informazione equilibrata.

L’episodio avvenuto nei giorni scorsi a San Mauro Pascoli di Cesena – lo stupro di una donna di cinquant’anni mentre faceva jogging, in pieno giorno, da parte di un giovane gambiano di 26 anni sbucato da un cespuglio – non è solo un fatto di cronaca. È uno schiaffo alla realtà. L’aggressore, peraltro, aveva precedenti specifici e risultava già destinatario di un provvedimento di espulsione mai eseguito. Una storia che, purtroppo, abbiamo sentito troppe volte. Di fronte a episodi così violenti, c’è chi prova subito a spostare il discorso sul terreno del “non generalizziamo”, “non facciamo razzismo”, “la nazionalità non c’entra”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

