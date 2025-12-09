Real Madrid-Manchester City | Xabi Alonso è sulla graticola Pep ha la chance di fare il colpo

Il confronto tra Real Madrid e Manchester City si prospetta come un momento cruciale nella stagione europea, con Xabi Alonso sotto pressione e Pep Guardiola alla ricerca di una vittoria importante. Mentre il Real cerca di recuperare terreno nel campionato spagnolo, il City si avvicina ai vertici della Premier League, alimentando aspettative e tensioni su entrambi i fronti.

Ormai un classico del calcio europeo. Umori opposti: il Real insegue il Barça, il City si è avvicinato all'Arsenal.

Il Real Madrid perderà Éder Militão per i prossimi 3-4 mesi. Il brasiliano è uscito nel primo tempo contro il Celta Vigo per un infortunio muscolare e gli esami hanno dato l'esito più temuto: lesione del muscolo bicipite femorale della gamba sinistra con coinvolgi

#Militao, lesione al bicipite femorale. L'annuncio del Real Madrid

Real Madrid, Xabi Alonso in guerra con lo spogliatoio: col City di Donnarumma rischia l’esonero. E perde Militao e Mbappè - Real Madrid, è caos totale: Xabi Alonso in guerra con lo spogliatoio. Lo riporta sport.virgilio.it