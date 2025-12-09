Real Madrid-Manchester City chi vince la finale anticipata? Il pronostico

Gazzetta.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 6ª giornata di Champions lo scontro da due colossi che puntano al successo finale: l'anno scorso passarono i Blancos ai playoff. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

real madrid manchester city chi vince la finale anticipata il pronostico

© Gazzetta.it - Real Madrid-Manchester City, chi vince la finale anticipata? Il pronostico

Altre letture consigliate

real madrid manchester cityReal Madrid-Manchester City: dove vederla in chiaro, orario e le probabili formazioni - Il big match di questa sesta giornata di League Phase, si svolgerà al Bernabeu, tra Real Madrid e Manchester City. Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Real Madrid Manchester City