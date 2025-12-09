Real Madrid crisi totale di Xabi Alonso Come risollevare la situazione della squadra spagnola? Il punto

Real Madrid, l'allarme è abbastanza chiaro nei confronti di Xabi Alonso. La situazione non lascia dubbi! Al Real Madrid l'allarme è rosso fisso. La nuova lesione di Éder Militão è un colpo pesantissimo per una difesa già decimata. Il centrale brasiliano, leader della retroguardia, sarà fermo almeno quattro mesi per una rottura del bicipite femorale.

Real Madrid-Marsiglia (Champions League, 16-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Debutto europeo vincente per i Blancos?

Pronostico Real Madrid-Marsiglia: statistica da incubo per De Zerbi

Real Madrid-Espanyol (sabato 20 settembre 2025 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Catalani agguerriti al Bernabeu

Aurélien Tchouaméni sposta la colpa sulla squadra e difende Xabi Alonso: le responsabilità non sono dell'allenatore, ma della squadra che scende in campo. Intanto il Real Madrid, in crisi con solo 2 vittorie nelle ultime 7 gare, si prepara ad affrontare il Manch

La sfida di Champions League di mercoledì sarà decisiva per il futuro di Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid.

Real Madrid, Xabi Alonso in guerra con lo spogliatoio: col City di Donnarumma rischia l'esonero. E perde Militao e Mbappè - Real Madrid, è caos totale: Xabi Alonso in guerra con lo spogliatoio.