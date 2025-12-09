Real Estate Revolution inaugura a Posillipo in Via Manzoni la nuova boutique agency affiliata a Gabetti

Posillipo si arricchisce di un nuovo punto di riferimento per il mercato immobiliare. Real Estate Revolution ha inaugurato giovedì 4 dicembre la sua boutique agency Gabetti in Via Manzoni 113 a Posillipo, rafforzando la propria presenza nelle zone più esclusive di Napoli attraverso un format che unisce competenza immobiliare, visione imprenditoriale e qualità del servizio. Con oltre 15 anni di esperienza, Real Estate Revolution ha costruito sotto la guida di Fabio Ciccarelli un network di cinque sedi Gabetti sul territorio napoletano, di cui tre collocate in posizioni strategiche nei quartieri più ricercati della città. 🔗 Leggi su Ildenaro.it