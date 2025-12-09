rds showcase i live di giorgia e irama in onda su tv8 e sky uno

RDS Showcase arriva per la prima volta su TV8, Sky Uno e in streaming su NOW con i live di Giorgia e Irama. RDS Showcase arriva per la prima volta su TV8, Sky Uno e in streaming su NOW per due eventi speciali, due live unici realizzati nell’Auditorium Multimediale di RDS 100% Grandi Successi, quelli di Giorgia e Irama, che saranno trasmessi rispettivamente sabato 13 dicembre e sabato 20 dicembre alle 19. Condotti dall’iconica voce dell’emittente Roberta Lanfranchi, gli eventi hanno coinvolto un pubblico selezionato tra gli ascoltatori della radio, che hanno potuto vivere un’esperienza esclusiva. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

