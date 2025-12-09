Rc auto arriva la polizza statica | ecco quali veicoli potranno utilizzarla
Dopo la pubblicazione del decreto legislativo sulle assicurazioni approvato in via preliminare dal consiglio dei Ministri lo scorso giovedì 4 dicembre, cambia la disciplina dell'Rc per auto e moto storiche, così come le norme relative ai mezzi ad uso stagionale. Per i proprietari di veicoli storici decade la necessità di dotarsi di una copertura assicurativa tradizionale, ma sarà sufficiente fruire di schemi assicurativi alternativi: una novità che, come dichiarato espressamente nel documento, "si è resa necessaria, in quanto i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico hanno un minore tasso di sinistrosità, essendo spesso esposti in spazi museali". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
