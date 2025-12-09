Raw 08.122025 L’uomo del mistero
Nella notte del 8 dicembre 2025, i fan di WWE hanno assistito a un episodio di Monday Night Raw dal T-Mobile Center di Kansas City, Missouri. Un evento ricco di emozioni e sorprese, con protagonisti che hanno catturato l’attenzione degli spettatori, tra cui l’enigmatico “uomo del mistero”.
Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal T-Mobile Center di Kansas City, Missouri,. Lo show inizia con Gunther che raggiunge il ring. Dice che per sfortuna dei fan John Cena non è presente nell’arena, e avvicinandosi al ring ha capito come abbia ottenuto un grande onore dopo la vittoria contro LA Knight, sarà l’ultimo avversario del più grande intrattenitore sportivo di sempre. Ma lui è il più grande wrestler di sempre, e seppur Cena abbia vinto 17 titoli mondiali, a SNME lo costringerà a cedere, lo spezzerà e gli toglierà l’anima. Iyo Sky vs. Kairi Sane (3 5) L’opener della puntata, Iyo Sky ha affrontato Kairi Sane. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
