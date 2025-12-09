Raw 08.122025 L’uomo del mistero

Nella notte del 8 dicembre 2025, i fan di WWE hanno assistito a un episodio di Monday Night Raw dal T-Mobile Center di Kansas City, Missouri. Un evento ricco di emozioni e sorprese, con protagonisti che hanno catturato l’attenzione degli spettatori, tra cui l’enigmatico “uomo del mistero”.

Lo show inizia con Gunther che raggiunge il ring. Dice che per sfortuna dei fan John Cena non è presente nell'arena, e avvicinandosi al ring ha capito come abbia ottenuto un grande onore dopo la vittoria contro LA Knight, sarà l'ultimo avversario del più grande intrattenitore sportivo di sempre. Ma lui è il più grande wrestler di sempre, e seppur Cena abbia vinto 17 titoli mondiali, a SNME lo costringerà a cedere, lo spezzerà e gli toglierà l'anima. Iyo Sky vs. Kairi Sane (3 5) L'opener della puntata, Iyo Sky ha affrontato Kairi Sane.