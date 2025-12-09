Ravezzani | Milan Pulisic è il vero fuoriclasse Rabiot straordinario Nkunku impalpabile
Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia' ha commentato, così, sul suo account ufficiale del popolare social network 'X', l'esito di Torino-Milan 2-3, 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
