Ravenna I miei ragazzi meritano la vetta

Ravenna affronta con determinazione e ambizioni di vertice una stagione iniziata in salita. Tra ricordi di grandi giocate e obiettivi ambiziosi, la squadra si prepara a risalire la classifica, puntando sui giovani e sulla voglia di riscatto. La passione e l’impegno sono il motore di questa rinascita, mentre i tifosi attendono con fiducia il riscatto della squadra.

"Siamo partiti malissimo". Negli occhi c’è ancora il cross di Falbo da sinistra e il tacco di Okaka. La palla che gonfia la rete. Il minuto 103’ sul cronometro. Lo stadio che esplode di gioia. Ma mister Marchionni è un perfezionista. Sa benissimo che, se sei il Ravenna, certe distrazioni, soprattutto dopo 24" di gioco, non puoi permettertele. E allora, sì l’ostruzionismo del Pontedera; sì la complicità di un arbitro senza polso; sì l’ingresso di Viola che dà del ‘tu’ alla palla come il ‘fenomeno’ Dell’Anno; sì l’opportunismo di Luciani; e sì anche la solita ‘mattonella’ di Okaka a tempo scaduto (è già la terza dopo Pianese e Ascoli). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ravenna "I miei ragazzi meritano la vetta"

