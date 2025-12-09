Rassegna ' InConcerto' a San Giovanni Rotondo appuntamento con il duo Rotolo-Ciliberti

Venerdì?12?dicembre alle 20 la rassegna musicale internazionale ‘InConcerto’ chiude la 21esima edizione con il duo Rotolo-Ciliberti sul palco della Sala Convegni di Casa?Sollievo della Sofferenza. Il duo ‘Rotolo?Ciliberti’, piano e clarinetto, presenta il progetto ‘Novecento: Rapsodia in blu. e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

