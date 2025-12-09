Rassegna Cinema Addiction il filma El Jockey in proiezione a Bari

Prosegue “Cinema Addiction”, il ciclo di proiezioni a cura di Apulia Film Commission, con il secondo film del trittico di proiezioni autunnali che affronta il tema delle “Geografie contemporanee”. Si tratta di “El Jockey” del regista argentino Luis Ortega, film rivelazione al Festival di Venezia. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Il ciclo "Cinema Addiction", curato da Apulia Film Commission, prosegue con il secondo trittico di film dedicato alle geografie contemporanee