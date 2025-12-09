Rappresentanti di Forza Italia presi di mira dai vandali Tassinari | Un vero e proprio clima di intimidazione
“Esprimo la mia piena solidarietà agli esponenti di Forza Italia che nelle ultime ore sono stati gravemente presi di mira da atti di vandalismo, evidentemente legati alla loro appartenenza politica”, così la deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia, Rosaria Tassinari, commenta i recenti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L’assenza del governatore all’incontro sulla sanità vibonese, il suo crescente centralismo, gli equilibri interni a Forza Italia e l’inerzia dei rappresentanti locali aprono interrogativi profondi su quali siano oggi le vere priorità politiche del presidente della Region - facebook.com Vai su Facebook
FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «SOLIDARIETÀ DELL’ON. ROSARIA TASSINARI A RAPPRESENTANTI DI FORZA ITALIA VITTIME DI ATTI VANDALICI» - «Esprimo la mia piena solidarietà agli esponenti di Forza Italia che nelle ultime ore sono stati gravemente presi di mira da atti di vandalismo, evidentemente legati alla loro appartenenza politica»: ... Si legge su agenziagiornalisticaopinione.it