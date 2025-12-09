Rapporto SVIMEZ Nardone | Sud in crescita ma ancora dipendente
Carmine Nardone: segnali positivi ma non strutturali nel Mezzogiorno, ancora debole su brevetti, innovazione e sovranità della conoscenza. In merito al nuovo Rapporto SVIMEZ, pubblicato nei giorni scorsi, interviene il presidente di Futuridea Carmine Nardone, sottolineando come i segnali positivi registrati nel Mezzogiorno restino ancora congiunturali e non strutturali. “Il rapporto SVIMEZ negli ultimi anni ha registrato alcuni segnali positivi nel Mezzogiorno: crescita del PIL lievemente superiore alla media nazionale in alcuni periodi, aumento dell’occupazione in alcuni settori, miglioramento delle esportazioni agroalimentari e una lieve ripresa degli investimenti pubblici, PNRR in primis. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
