Rapporto Svimez 2025 Errico FI | Crescita non basta La Campania sta perdendo i suoi giovani

Anteprima24.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti “Il Rapporto Svimez 2025 consegna una fotografia chiara: la Campania e il Mezzogiorno crescono più del resto d’Italia, ma questa crescita non si traduce in vita migliore per i cittadini”. Così Fernando Errico, consigliere regionale di FI, commenta i dati Svimez e richiama la Regione a un cambio di passo sulle politiche giovanili e di sviluppo. “I numeri del PIL non devono illuderci: continuiamo a perdere giovani, energie e competenze. Se non interveniamo subito con politiche strutturali e mirate, rischiamo di compromettere il futuro della nostra regione” Errico prosegue: “Non possiamo limitarci a celebrare statistiche positive. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

rapporto svimez 2025 errico fi crescita non basta la campania sta perdendo i suoi giovani

© Anteprima24.it - Rapporto Svimez 2025, Errico (FI): “Crescita non basta. La Campania sta perdendo i suoi giovani”

Utility del Sud, valore aggiunto di 8,3 mld e oltre 112mila occupati nel 2024. Il rapporto Svimez-Utilitalia

Rapporto Svimez: ecco come cambia la Sicilia grazie alle opere ferroviarie

Rapporto Svimez, boom occupazione al Sud ma i giovani continuano a emigrare e i salari sono troppo bassi

rapporto svimez 2025 erricoGIOVANI IN FUGA E LAVORO A BASSO VALORE IN ABRUZZO: IL PARADOSSO DEL MEZZOGIORNO NEL RAPPORTO SVIMEZ 2025 - Il nuovo Rapporto Svimez mette in evidenza una contraddizione che segna profondamente il Sud: mentre l’economia cresce, il Mezzogiorno continua a perdere capitale umano. Da certastampa.it