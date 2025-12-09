Rapporto Svimez 2025 Errico FI | Crescita non basta La Campania sta perdendo i suoi giovani

Tempo di lettura: 2 minuti “Il Rapporto Svimez 2025 consegna una fotografia chiara: la Campania e il Mezzogiorno crescono più del resto d’Italia, ma questa crescita non si traduce in vita migliore per i cittadini”. Così Fernando Errico, consigliere regionale di FI, commenta i dati Svimez e richiama la Regione a un cambio di passo sulle politiche giovanili e di sviluppo. “I numeri del PIL non devono illuderci: continuiamo a perdere giovani, energie e competenze. Se non interveniamo subito con politiche strutturali e mirate, rischiamo di compromettere il futuro della nostra regione” Errico prosegue: “Non possiamo limitarci a celebrare statistiche positive. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

