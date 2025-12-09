Rapporto Svimez 2025 Errico FI | Crescita non basta La Campania sta perdendo i suoi giovani
Tempo di lettura: 2 minuti “Il Rapporto Svimez 2025 consegna una fotografia chiara: la Campania e il Mezzogiorno crescono più del resto d’Italia, ma questa crescita non si traduce in vita migliore per i cittadini”. Così Fernando Errico, consigliere regionale di FI, commenta i dati Svimez e richiama la Regione a un cambio di passo sulle politiche giovanili e di sviluppo. “I numeri del PIL non devono illuderci: continuiamo a perdere giovani, energie e competenze. Se non interveniamo subito con politiche strutturali e mirate, rischiamo di compromettere il futuro della nostra regione” Errico prosegue: “Non possiamo limitarci a celebrare statistiche positive. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Utility del Sud, valore aggiunto di 8,3 mld e oltre 112mila occupati nel 2024. Il rapporto Svimez-Utilitalia
Rapporto Svimez: ecco come cambia la Sicilia grazie alle opere ferroviarie
Rapporto Svimez, boom occupazione al Sud ma i giovani continuano a emigrare e i salari sono troppo bassi
In merito al nuovo Rapporto SVIMEZ, pubblicato nei giorni scorsi, interviene il presidente di Futuridea Carmine Nardone. - facebook.com Vai su Facebook
Presentazione del Rapporto Svimez 2025 sul Mezzogiorno alla Camera. Nel 2021-24 il Pil è cresciuto al #Sud dell'8,5%, piu del Centro Nord (5,8%). Cresce anche l'occupazione ma c'è molto lavoro povero e aumenta l'emigrazione: sempre più laureati lascia Vai su X
GIOVANI IN FUGA E LAVORO A BASSO VALORE IN ABRUZZO: IL PARADOSSO DEL MEZZOGIORNO NEL RAPPORTO SVIMEZ 2025 - Il nuovo Rapporto Svimez mette in evidenza una contraddizione che segna profondamente il Sud: mentre l’economia cresce, il Mezzogiorno continua a perdere capitale umano. Da certastampa.it
F1, Carlos Sainz: “Contento dei miei risultati in Williams. Ferrari? A qualcuno mancherò” oasport.it
Baronissi accende il Natale: inaugurato il programma “Vivi Baronissi – Natale 2025/2026” anteprima24.it
Maniago, frontale tra auto e corriera: morto guidatore della vettura, aveva la patente sospesa per sorpasso ... ildifforme.it
Lo schermo del telefono si è rotto? Il trucco casalingo che lo ripara in un attimo (e gratis) screenworld.it
ChatGPT 5 condiviso: il regalo tech dell’anno a soli 5,75€ al mese pantareinews.com
Atropia recensione alia shawkat conduce una satira di guerra coinvolgente ma sbaglia il messaggio principale jumptheshark.it