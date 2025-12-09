Rapporto contrattuale è finito Lite in diretta tv tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco | cosa è successo

L'ultima puntata di "BellaMa'", il programma del pomeriggio di Rai2, ha riservato un inatteso fuori programma. Durante la puntata dell'8 dicembre Pierluigi Diaco ha annunciato a sorpresa la chiusura della rubrica di Valeria Marini, "La posta del cuore". Un congedo secco e inatteso che ha lasciato la showgirl visibilmente infastidita. Marini non ha nascosto il proprio disappunto e, con una punta di veleno, ha rimandato ogni responsabilità al conduttore. Inevitabilmente i due sono finiti a battibeccare e com'era prevedibile il video del duro botta e risposta tra Diaco e Marini è diventato virale sui social network. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

