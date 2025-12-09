Rapporto Censis sui 20 anni di Autostrade del Mare | 52mila km di tratte 18 porti italiani e 23 destinazioni finali

Roma, 9 dicembre 2025 – Il settore delle Autostrade del Mare (AdM), snodo intermodale d’eccellenza per la connessione con il Bacino del Mediterraneo – così come si è sviluppato con la legge 488 del 1999, che ha introdotto stanziamenti a sostegno del cabotaggio e dell’intermodalità marittima – comprende oggi 52.007 km di tratte, con 18 porti italiani di origine e 23 destinazioni finali, di cui otto nei porti stranieri di  Spagna, Malta, Grecia, Croazia. È quanto emerge dal Rapporto Censis sui vent’anni delle Autostrade del Mare, realizzato per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per RAM S. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

