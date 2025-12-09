Rapporto Agenas Sicilia virtuosa nei tempi di intervento per infarto
La Sicilia si trova al di sopra della soglia ottimale del 60% per gli interventi di angioplastica coronaria percutanea transluminale (Ptca) eseguita entro 90 minuti dall'arrivo in ospedale su pazienti con infarto miocardico acuto con sopraslivellamento del tratto ST (Stemi). Lo evidenzia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Sanità, reti tempo-dipendenti: Campania prima in Italia nel rapporto Agenas
Troppi nati con parto cesareo, alta mortalità per bypass aorto-coronarico ma buona performance per gli interventi di angioplastica: sono alcuni risultati del rapporto Agenas sulla sanità in Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
Rapporto Agenas: tra gli ospedali migliori d’Italia c’è Poliambulanza Vai su X
Agenas, buona performance interventi angioplastica in Sicilia - La Sicilia si trova al di sopra della soglia ottimale del 60% per gli interventi di angioplastica coronaria percutanea transluminale (Ptca) eseguita entro 90 minuti dall'arrivo in ospedale su pazienti ... Scrive ansa.it
