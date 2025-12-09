Rapporto Agenas Sicilia virtuosa nei tempi di intervento per infarto

La Sicilia si trova al di sopra della soglia ottimale del 60% per gli interventi di angioplastica coronaria percutanea transluminale (Ptca) eseguita entro 90 minuti dall'arrivo in ospedale su pazienti con infarto miocardico acuto con sopraslivellamento del tratto ST (Stemi). Lo evidenzia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

