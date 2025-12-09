Rapporto Agenas | dal cuore ai tumori gli ospedali con la qualità più alta in Italia In Sicilia 43 strutture rimandate
Dall’area cardiocircolatoria alla chirurgia oncologica e agli interventi di parto: gli ospedali italiani sono sotto la lente dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), che nel Programma nazionale esiti (Pne) 2025 ne ha valutato le performance e la qualità dell’assistenza sulla base di specifici indicatori per ogni area clinica considerata. Le strutture con maggiori punteggi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Sanità, reti tempo-dipendenti: Campania prima in Italia nel rapporto Agenas
Rapporto Agenas, Sicilia virtuosa nei tempi di intervento per infarto
L'Angelo è tra i migliori ospedali d'Italia secondo il rapporto Agenas
IL RAPPORTO / I risultati del rapporto Agenas. Il Veneto è la seconda regione in Italia per numero di strutture d’eccellenza. In Friuli Venezia Giulia, il Cro di Aviano riferimento per l’oncologia, Latisana indietro sugli interventi al femore - facebook.com Vai su Facebook
Rapporto Agenas: tra gli ospedali migliori d’Italia c’è Poliambulanza Vai su X
Dal cuore ai tumori, gli ospedali italiani sotto la lente dell’Agenas - ROMA – Dall’ambito cardiocircolatorio alla chirurgia oncologica e agli interventi di parto: gli ospedali italiani sono sotto la lente dell’Agenas, che nel Programma nazionale esiti (Pne) 2025 ne ha va ... Da livesicilia.it
