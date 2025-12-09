Rapina col tirapugni Rifredi ragazzini aggrediti | scatta una petizione per i controlli

Due adolescenti sono stati aggrediti a Rifredi da un gruppo di giovani armati di tirapugni, che li hanno minacciati e derubati al ritorno da scuola. L'episodio ha suscitato indignazione e ha portato alla nascita di una petizione per intensificare i controlli nella zona, al fine di garantire maggiore sicurezza ai giovani e ai cittadini.

Firenze, 8 dicembre 2025 – Minacciati con un tirapugni e costretti a svuotare le tasche. È quanto è capitato a due ragazzini di 1415 anni, di ritorno da scuola. Una manciata di minuti, che a loro sarà sembrata un’eternità. A denunciare l’accaduto sono i genitori, con una lettera indirizzata anche alla sindaca Sara Funaro e al presidente del Consiglio del Quartiere 5 Filippo Ferraro. I due amici, infatti, si trovavano alla stazione di Rifredi, una delle zone più attenzionate della città. Erano da poco usciti da scuola - frequentano l’istituto tecnico Leonardo Da Vinci - e dalla vicina via del Terzolle avevano raggiunto a piedi la stazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rapina col tirapugni. Rifredi, ragazzini aggrediti: scatta una petizione per i controlli

Altre letture consigliate

Brescia, rapina con ostaggi all’alba: i carabinieri li salvano. Due giovani armati immobilizzano guardia e dipendente: uno minaccia i militari ma viene neutralizzato con il taser. Recuperati 40mila euro. Articolo nei commenti - facebook.com Vai su Facebook

Rapina col tirapugni. Rifredi, ragazzini aggrediti: scatta una petizione per i controlli - I due quindicenni erano usciti da scuola e aspettavano il treno per tornare a casa. Lo riporta lanazione.it