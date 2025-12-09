Rapina alla sala slot uomini mascherati sequestrano la dipendente con un coltello alla gola | fermati con il taser

Un episodio di rapina si è verificato a San Zeno Naviglio, Brescia, dove due uomini mascherati hanno assaltato una sala slot, sequestrando una dipendente con un coltello alla gola. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto dei responsabili, che sono stati fermati con un taser.

Attimi di terrore in una sala slot di San Zeno Naviglio, in provincia di Brescia. Nella mattina di ieri, lunedì 8 dicembre, due uomini mascherati hanno messo a segno una rapina, sequestrando la dipendente e minacciandola con un coltello puntato alla gola. L'intervento dei carabinieri ha permesso. 🔗 Leggi su Today.it

