Raoul Bova svela una clausola pre – matrimoniale con l’ex Rocio e parla di Beatrice Arnera
“È stata un’esperienza in parte traumatica, certamente molto coinvolgente per la rabbia, il dolore e lo stupore”. Raoul Bova descrive così quanto capitatogli la scorsa estate, quando è stato suo malgrado protagonista delle cronache rosa (e non solo) per via degli audio e chat con Martina Ceretti rubati e divenuti virali. “Quando succedono queste cose, ti senti improvvisamente come se fossi denudato in piazza, senza poter opporre resistenza” spiega l’attore al Corriere della Sera che lo ha intervistato in vista della sua partecipazione il prossimo 11 dicembre ad Atreju, kermesse di Fratelli d’Italia, per parlare di internet, web reputation e odio social. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Raoul Bova a Monterosi per le riprese di Don Matteo | FOTO
“Scusa ma devo farlo”. Alberto Matano parla di Raoul Bova: la reazione di Rocío Muñoz Morales
Rocío a muso duro risponde a Raoul Bova: «Scelgo il silenzio, la verità la sappiamo io e lui»
"Ma ho avuto l’aiuto di tanti amici. I miei figli, la mia ex moglie Chiara e mia suocera, Annamaria Bernardini de Pace, mi hanno permesso di sbollire la rabbia" Raoul Bova in un’intervista ha parlato di quanto gli è accaduto negli ultimi mesi, dalla bufera social al - facebook.com Vai su Facebook
Raoul Bova ad Atreju: "Un tizio si è particolarmente fissato su di me e mi ha aggredito ingiustamente" Vai su X
Raoul Bova svela tutto: la clausola segreta con Rocio e le sue prime parole su Beatrice Arnera - Raoul Bova rompe il silenzio: spunta la clausola segreta con Rocio e arrivano le prime parole su Beatrice Arnera. Segnala donnaglamour.it
Al teatro Libero “Come vent’anni fa”, esplorazione continua e duplice dissociazione dell’essere virgilio.it
Olly: «Un anno così magico non si può replicare. Credo nei rapporti umani, soprattutto con le donne. La ... vanityfair.it
Google ha rilasciato sui Pixel la build 2512 del canale Android Canary: ecco le novità tuttoandroid.net
Roscigno Vecchia, grande partecipazione al Presepe vivente del ‘900 cilentoreporter.it
Elena Basile a TPI: “La guerra ha ridotto l’Europa al vassallaggio. Bisogna rifondare l’Ue” tpi.it
Celtic-Roma, sesta giornata Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla sport.periodicodaily