Raoul Bova svela una clausola pre – matrimoniale con l’ex Rocio e parla di Beatrice Arnera

Metropolitanmagazine.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“È stata un’esperienza in parte traumatica, certamente molto coinvolgente per la rabbia, il dolore e lo stupore”.  Raoul Bova  descrive così quanto capitatogli la scorsa estate, quando è stato suo malgrado protagonista delle cronache rosa (e non solo) per via degli audio e chat con Martina Ceretti rubati e divenuti virali. “Quando succedono queste cose, ti senti improvvisamente come se fossi denudato in piazza, senza poter opporre resistenza” spiega l’attore al Corriere della Sera che lo ha intervistato in vista della  sua partecipazione il prossimo 11 dicembre ad Atreju, kermesse di Fratelli d’Italia, per parlare di internet, web reputation e odio social. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

