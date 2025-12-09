In un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera, Raoul Bova ha raccontato il periodo complicato che lo ha visto protagonista la scorsa estate. Alla domanda sui giorni difficili legati alla sua vita privata, l’attore non ha potuto negare le difficoltà, ma ha sottolineato quanto gli sia stato utile il sostegno di persone care: “Ho avuto l’aiuto di tanti amici. I miei figli, la mia ex moglie Chiara e mia suocera, Annamaria Bernardini de Pace, che mi conoscono bene, mi sono stati vicini e mi hanno permesso di sbollire la rabbia.” L’impatto dei social e l’aggressione ingiusta. La giornalista ha chiesto a Bova quale sia stata la parte più dura di questa vicenda. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Raoul Bova parla di aggressione ingiusta e della clausola firmata con Rocio