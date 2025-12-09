Raoul Bova | Nessuna fiducia tradita ho sbagliato io sui social Il nuovo amore con Arnera e la clausola per impedire a Rocio di parlare di loro

È ripartito da zero, o quasi, Raoul Bova dopo lo scossone dato alla sua vita privata dal fattaccio riguardo gli audio rubati con la allora fidanzata Martina Ceretti e la tentata estorsione subita. Nello specchietto retrovisore c’è la relazione con Rocio Muñoz Morales, chiusa ufficialmente con un accordo di separazione. Nel presente c’è la storia con l’attrice Beatrice Arnera, anche lei reduce da una burrascosa rottura con Andrea Pisani. Nel futuro chissà, forse ci sarà l’amore per Arnera: «Ci stiamo lavorando», confessa il divo al Corriere della Sera. Se si guarda a un futuro più prossimo, in particolare a giovedì 11 dicembre alle 18 nei giardini di Castel Sant’Angelo, c’è il suo dialogo ad Atreju con Arianna meloni e Francesca Barra proprio sul tema di internet e della privacy: «È un evento che mi piace molto, perché riunisce cittadini, politici, personaggi dello spettacolo, giornalisti, adulti e ragazzi, senza distinzione di pensiero politico, ma solo per creare scambio di idee e discussioni concrete », ah spiegato così la sua partecipazione. 🔗 Leggi su Open.online