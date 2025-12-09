Raoul Bova | L’amore con Beatrice Arnera? Ci stiamo lavorando Con Rocio era finita da tempo nell’accordo di separazione ho voluto una clausola

Tpi.it | 9 dic 2025

Raoul Bova torna a parlare della separazione da Rocio Muñoz Morales, dello scandalo legato ai suoi messaggi audio messi in piazza come nulla fosse e anche di quella che è ormai a tutti gli effetti la sua nuova compagna, l’attrice Beatrice Arnera. Intervistato dal Corriere della Sera, l’attore ha dichiarato a proposito delle chat con Martina Ceretti che lo vedevano suo malgrado protagonista: “È stata un’esperienza in parte traumatica, certamente molto coinvolgente per la rabbia, il dolore e lo stupore. Quando succedono queste cose, ti senti improvvisamente come se fossi denudato in piazza, senza poter opporre resistenza”. 🔗 Leggi su Tpi.it

Beatrice Arnera, la clausola fra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales e l'odio social - Roma, 9 dicembre 2025 – Raoul Bova si è raccontato in una lunga, intensa e molto personale intervista al Corriere della Sera in vista della sua partecipazione ad Atreju, la festa di Fratelli d'Italia.