Raoul Bova torna a parlare della separazione da Rocio Muñoz Morales, dello scandalo legato ai suoi messaggi audio messi in piazza come nulla fosse e anche di quella che è ormai a tutti gli effetti la sua nuova compagna, l’attrice Beatrice Arnera. Intervistato dal Corriere della Sera, l’attore ha dichiarato a proposito delle chat con Martina Ceretti che lo vedevano suo malgrado protagonista: “È stata un’esperienza in parte traumatica, certamente molto coinvolgente per la rabbia, il dolore e lo stupore. Quando succedono queste cose, ti senti improvvisamente come se fossi denudato in piazza, senza poter opporre resistenza”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Raoul Bova: “L’amore con Beatrice Arnera? Ci stiamo lavorando. Con Rocio era finita da tempo, nell’accordo di separazione ho voluto una clausola”