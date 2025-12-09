Raoul Bova | L’amore con Beatrice Arnera? Ci stiamo lavorando Con Rocio era finita da tempo nell’accordo di separazione ho voluto una clausola
Raoul Bova torna a parlare della separazione da Rocio Muñoz Morales, dello scandalo legato ai suoi messaggi audio messi in piazza come nulla fosse e anche di quella che è ormai a tutti gli effetti la sua nuova compagna, l’attrice Beatrice Arnera. Intervistato dal Corriere della Sera, l’attore ha dichiarato a proposito delle chat con Martina Ceretti che lo vedevano suo malgrado protagonista: “È stata un’esperienza in parte traumatica, certamente molto coinvolgente per la rabbia, il dolore e lo stupore. Quando succedono queste cose, ti senti improvvisamente come se fossi denudato in piazza, senza poter opporre resistenza”. 🔗 Leggi su Tpi.it
Raoul Bova a Monterosi per le riprese di Don Matteo | FOTO
“Scusa ma devo farlo”. Alberto Matano parla di Raoul Bova: la reazione di Rocío Muñoz Morales
Rocío a muso duro risponde a Raoul Bova: «Scelgo il silenzio, la verità la sappiamo io e lui»
Raoul Bova: “Il rapporto con Rocìo era finito da tempo. Se con Beatrice Arnera è amore? Ci stiamo lavorando” Vai su X
"Ma ho avuto l’aiuto di tanti amici. I miei figli, la mia ex moglie Chiara e mia suocera, Annamaria Bernardini de Pace, mi hanno permesso di sbollire la rabbia" Raoul Bova in un’intervista ha parlato di quanto gli è accaduto negli ultimi mesi, dalla bufera social al - facebook.com Vai su Facebook
Beatrice Arnera, la clausola fra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales e l’odio social - Roma, 9 dicembre 2025 – Raoul Bova si è raccontato in una lunga, intensa e molto personale intervista al Corriere della Sera in vista della sua partecipazione ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia. Segnala msn.com
Mourinho sfida Conte e non accetta quel tipo di narrazione: «Antonio si fa sempre fare squadre forti. Assenze ... juventusnews24.com
Scuola all’aperto, cosa funziona davvero: i dati sorprendenti dello studio su 145 plessi del Fvg juventusnews24.com
Restyling dal basso ai Quartieri Spagnoli, rinasce lo slargo di via Santa Caterina 2anews.it
Fiume di persone per le luci d'artista nel napoletano: "Una festa dell’Immacolata che non dimenticheremo mai" 2anews.it
"Così sono scomparsi i Neanderthal", lo svela uno studio a guida italiana ilgiornaleditalia.it
Forbidden fruit 2, replica puntata del 9 dicembre in streaming | Video Mediaset superguidatv.it