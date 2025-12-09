Raoul Bova | Con Rocio era finita da tempo La clausola nell' accordo di separazione
Sulla fine della storia con Morales l’attore precisa: "Nessuno di noi deve parlare della nostra storia né delle nostre figlie". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Raoul Bova a Monterosi per le riprese di Don Matteo | FOTO
“Scusa ma devo farlo”. Alberto Matano parla di Raoul Bova: la reazione di Rocío Muñoz Morales
Rocío a muso duro risponde a Raoul Bova: «Scelgo il silenzio, la verità la sappiamo io e lui»
Raoul Bova: “Il rapporto con Rocìo era finito da tempo. Se con Beatrice Arnera è amore? Ci stiamo lavorando” Vai su X
"Ma ho avuto l’aiuto di tanti amici. I miei figli, la mia ex moglie Chiara e mia suocera, Annamaria Bernardini de Pace, mi hanno permesso di sbollire la rabbia" Raoul Bova in un’intervista ha parlato di quanto gli è accaduto negli ultimi mesi, dalla bufera social al - facebook.com Vai su Facebook
Raoul Bova: “Il rapporto con Rocìo era finito da tempo. Se con Beatrice Arnera è amore? Ci stiamo lavorando” - Raoul Bova in un'intervista ha parlato di quanto gli è accaduto negli ultimi mesi, dalla bufera social alla fine del rapporto con Rocìo Munoz Morales ... fanpage.it scrive
