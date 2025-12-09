Raoul Bova | Con Rocío era finita da tempo E parla del legame con Beatrice Arnera
Raoul Bova ha parlato del legame con l’ex Rocío Muñoz Morales, confermando che tra loro è ormai finita da tempo: ha anche commentato, per la prima volta, le voci che lo vogliono vicino a Beatrice Arnera, una storia che starebbe andando avanti da tempo, senza però forzature. Ad Atreju, la festa di FdL, ha intenzione di parlare di un tema che ormai gli è tanto caro: fake news e web reputation. Il pensiero vola a quanto affrontato questa estate, dopo lo scandalo del vocale. Raoul Bova parla di Rocío Muñoz Morales: la clausola nell’accordo di separazione. Intervistato da Il Corriere della Sera, Raoul Bova ha ripercorso i momenti difficili vissuti nei mesi scorsi, dopo la pubblicazione del vocale rivolto a Martina Ceretti. 🔗 Leggi su Dilei.it
Raoul Bova a Monterosi per le riprese di Don Matteo | FOTO
“Scusa ma devo farlo”. Alberto Matano parla di Raoul Bova: la reazione di Rocío Muñoz Morales
Rocío a muso duro risponde a Raoul Bova: «Scelgo il silenzio, la verità la sappiamo io e lui»
"Ma ho avuto l’aiuto di tanti amici. I miei figli, la mia ex moglie Chiara e mia suocera, Annamaria Bernardini de Pace, mi hanno permesso di sbollire la rabbia" Raoul Bova in un’intervista ha parlato di quanto gli è accaduto negli ultimi mesi, dalla bufera social al - facebook.com Vai su Facebook
Raoul Bova ad Atreju: "Un tizio si è particolarmente fissato su di me e mi ha aggredito ingiustamente" Vai su X
''Ho voluto una clausola'': Raoul Bova parla per la prima volta dell’accordo di separazione da Rocìo e sull’Arnera dice… - ''Ho voluto una clausola'': Raoul Bova parla per la prima volta dell’accordo di separazione da Rocìo e sull’Arnera ... Scrive gossip.it
