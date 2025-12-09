Raoul Bova | Con Rocío era finita da tempo E parla del legame con Beatrice Arnera

Dilei.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Raoul Bova ha parlato del legame con l’ex Rocío Muñoz Morales, confermando che tra loro è ormai finita da tempo: ha anche commentato, per la prima volta, le voci che lo vogliono vicino a Beatrice Arnera, una storia che starebbe andando avanti da tempo, senza però forzature. Ad Atreju, la festa di FdL, ha intenzione di parlare di un tema che ormai gli è tanto caro: fake news e web reputation. Il pensiero vola a quanto affrontato questa estate, dopo lo scandalo del vocale. Raoul Bova parla di Rocío Muñoz Morales: la clausola nell’accordo di separazione. Intervistato da Il Corriere della Sera, Raoul Bova ha ripercorso i momenti difficili vissuti nei mesi scorsi, dopo la pubblicazione del vocale rivolto a Martina Ceretti. 🔗 Leggi su Dilei.it

raoul bova con roc237o era finita da tempo e parla del legame con beatrice arnera

© Dilei.it - Raoul Bova: “Con Rocío era finita da tempo”. E parla del legame con Beatrice Arnera

Raoul Bova a Monterosi per le riprese di Don Matteo | FOTO

“Scusa ma devo farlo”. Alberto Matano parla di Raoul Bova: la reazione di Rocío Muñoz Morales

Rocío a muso duro risponde a Raoul Bova: «Scelgo il silenzio, la verità la sappiamo io e lui»

raoul bova roc237o era''Ho voluto una clausola'': Raoul Bova parla per la prima volta dell’accordo di separazione da Rocìo e sull’Arnera dice… - ''Ho voluto una clausola'': Raoul Bova parla per la prima volta dell’accordo di separazione da Rocìo e sull’Arnera ... Scrive gossip.it