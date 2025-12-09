Ramos annuncia a sorpresa l'addio al Monterrey dopo la partita | in quale squadra giocherà a gennaio
Ramos diventa uno dei parametri zero più appetibili sul mercato: ha annunciato l'addio al Monterrey a sorpresa e vorrebbe tornare in Europa per cercare di andare ai Mondiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il presidente del Monterrey: "Sergio Ramos? Avevamo capito da tempo che non c'erano possibilità di continuare" - L'addio di Sergio Ramos, difensore centrale spagnolo classe 1986, al Monterrey, è adesso ufficiale. Da tuttojuve.com