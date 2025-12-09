Rally show 2025 attivate le procedure per il rimborso dei biglietti | ecco come fare

Monzatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Autodromo nazionale di Monza ha resoe note le procedure per ottenere il rimborso dei biglietti o degli abbonamenti acquistati per il Rally show 2025, programmato per il 5-7 dicembre 2025 e poi annullato.Rally show annullato, come ottenere il rimborso"Per coloro che hanno acquistato i biglietti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

