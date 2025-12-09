Rally show 2025 attivate le procedure per il rimborso dei biglietti | ecco come fare
L'Autodromo nazionale di Monza ha resoe note le procedure per ottenere il rimborso dei biglietti o degli abbonamenti acquistati per il Rally show 2025, programmato per il 5-7 dicembre 2025 e poi annullato.Rally show annullato, come ottenere il rimborso"Per coloro che hanno acquistato i biglietti.
Il Rally Show cancellato, Roberta Gremignani, ex pilota e leader della Lega monzese: il presidente Sias si dimetta
A pochi giorni dalla 26° edizione del Prealpi Master Show, le temperature si abbassano e gli animi si scaldano con gli ultimi preparativi per gli allestimenti!!! #prealpimastershow #motoringclub #rally - facebook.com Vai su Facebook
Rally show 2025, attivate le procedure per il rimborso dei biglietti: ecco come fare - L'Autodromo nazionale di Monza ha resoe note le procedure per ottenere il rimborso dei biglietti o degli abbonamenti acquistati per il Rally show 2025, programmato per il 5- Lo riporta monzatoday.it
