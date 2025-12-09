Raid nelle campagne del Nord Italia smantellata la banda dei trattori | aveva colpito anche nel Forlivese

Forlitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stata assicurata alla giustizia la banda specializzata nel furto di trattori da rivendere all'estero e che aveva recentemente colpito nella vallata del Bidente. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbero messo a segno 45 colpi tra le province dell'Emilia, la Romagna e il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica