Ragazzina chiama il 112 e fa arrestare il papà violento

Quotidianodipuglia.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giovane ragazza ha chiamato il 112 durante un episodio di violenza domestica, assistendo alla lite tra i genitori. L'intervento tempestivo dei carabinieri di Taranto ha portato all’arresto del padre, contribuendo a fermare la situazione di violenza e a tutelare la madre.

Ha chiamato il 112 mentre il padre stava picchiando la mamma. Poco dopo nella casa sono arrivati i carabinieri di Taranto che hanno arrestato l'uomo. A chiedere i soccorsi è stata una.

