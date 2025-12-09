Ragazza muore in un cortile a Roma | ipotesi suicidio indaga la polizia

- Articolo in aggiornamento - Una giovane ragazza di 15 anni è stata trovata in stato di agonia e successivamente deceduta all'interno di un cortile condominiale a Roma, in via Val Padana, nel quartiere di Montesacro in zona Conca d'Oro. A scoprire la giovane è stato un residente che ha subito chiamato i soccorsi: secondo quanto appreso, la ragazza sarebbe morta appena dopo l'arrivo dei soccorritori. Sull'accaduto sta indagando la polizia: al momento non si esclude alcuna pista. Quali sono i sospetti. Secondo le prime informazioni, la scoperta è stata fatta in mattinata da un uomo residente nel condominio che ha subito chiamato i soccorsi del 118 Ares. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

