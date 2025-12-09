Raffica di furti ad Avellino | nuova ondata di criminalità in città
Nella serata di ieri, un appartamento in via Mancini, nel cuore di Avellino, è stato preso di mira da una banda di ladri.I proprietari, usciti per lo shopping, non erano presenti al momento dell'irruzione. L'abitazione appartiene a un professionista noto nella zona centrale della città.
Vie Napoli e Di Monale, il triangolo dimenticato: sporcizia, decoro ferito e furti a raffica nei negozi
Raffica di furti in cascina: “Per rubare fili e materiale elettrico mi hanno provocato 100mila euro di danni”
Raffica di furti negli appartamenti, i residenti: "Cinque colpi in due settimane, chiediamo controlli"
Furti a raffica, in casa e per strada Quartiere residenziale sotto assedio Residenti esausti si organizzano - facebook.com Vai su Facebook
Bologna, raffica di furti in casa tra Colli e San Mamolo: «Adesso valutiamo la vigilanza privata» Vai su X
Avellino, raffica di furti ieri in città: svaligiate case a rione Parco e contrada Archi - Complici le feste natalizie, Avellino è ormai presa d’assalto daa alcune bande organizzate. corriereirpinia.it scrive
