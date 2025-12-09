Raffica di borse di studio ai più giovani | Crediamo nel sostegno alle famiglie

Ogni 8 dicembre a Fombio si rinnova la consegna delle borse di studio ai giovani più meritevoli, simbolo di riconoscimento e sostegno alle famiglie. Questa tradizione rappresenta un'occasione importante per valorizzare l'impegno degli studenti e rafforzare il legame tra comunità e istruzione. Un gesto che testimonia la fiducia nel futuro e nell’importanza dell’educazione.

Borse di studio consegnate, come da tradizione ogni 8 dicembre a Fombio, ieri mattina, agli studenti più meritevoli del paese. "Incentivare i giovani a proseguire con determinazione nel proprio percorso di studi è una delle priorità della nostra amministrazione" ha spiegato l’assessore all’Istruzione Valentina Bassi durante la cerimonia tenutasi nella sala polivalente. "Le borse di studio rappresentano un incoraggiamento concreto: un modo per riconoscere i risultati raggiunti e, allo stesso tempo, aiutare le famiglie nell’acquisto dei libri o nelle spese universitarie". Il bando annuale offre tre tipologie di riconoscimenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Raffica di borse di studio ai più giovani: "Crediamo nel sostegno alle famiglie"

