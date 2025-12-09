Raffaele Sollecito torna sul caso Garlasco | Con Stasi stesso errore metodologico il Dna usato come prova regina

Ilfattoquotidiano.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Raffaele Sollecito, assolto in via definitiva nel 2015 per l’assassinio di Meredith Kercher avvenuto il 2 novembre di 18 anni fa, è tornato con un video sui social in cui, di nuovo, paragona il suo caso a quello di Alberto Stasi, a oggi unico condannato per il caso Garlasco, cioè la morte di Chiara Poggi. “Essere innocente in un processo mediatico ti mette davanti a una scelta. Negli ultimi trent’anni in Italia il mio è stato l’unico caso mediatico conosciuto da tutti a essersi risolto con una soluzione piena, l’unica volta in cui la realtà ha vinto su una narrazione “. Spiegando di essersi ormai rifatto una vita, come “architetto del cloud”, e sottolineando di aver lasciato “che i risultati tecnici parlassero” per lui, Sollecito sottolinea di non aver “mai smesso di documentarmi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

raffaele sollecito torna sul caso garlasco con stasi stesso errore metodologico il dna usato come prova regina

© Ilfattoquotidiano.it - Raffaele Sollecito torna sul caso Garlasco: “Con Stasi stesso errore metodologico, il Dna usato come prova regina”

Raffaele Sollecito si sfoga su TikTok: "Si rovina la vita a un innocente e si fa finta di nulla. Lo vedo anche nel caso Garlasco"

Raffaele Sollecito torna con un video a sorpresa su TikTok e non sappiamo bene come prendere la cosa

Raffaele Sollecito si sfoga su TikTok: “Si rovina la vita di un innocente e si fa finta di nulla, lo vedo anche in Garlasco. Mi porto addosso uno stigma”

Raffaele Sollecito torna con un video a sorpresa su TikTok e non sappiamo bene come prendere la cosa - “Viviamo in un mondo in cui si censurano battute contro le minoranze, ma si può facilmente rovinare la vita di un innocente”, dice a un certo punto prendendosela col politically correct che “difende ... Riporta wired.it