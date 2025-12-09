Raffaele Sollecito, assolto in via definitiva nel 2015 per l’assassinio di Meredith Kercher avvenuto il 2 novembre di 18 anni fa, è tornato con un video sui social in cui, di nuovo, paragona il suo caso a quello di Alberto Stasi, a oggi unico condannato per il caso Garlasco, cioè la morte di Chiara Poggi. “Essere innocente in un processo mediatico ti mette davanti a una scelta. Negli ultimi trent’anni in Italia il mio è stato l’unico caso mediatico conosciuto da tutti a essersi risolto con una soluzione piena, l’unica volta in cui la realtà ha vinto su una narrazione “. Spiegando di essersi ormai rifatto una vita, come “architetto del cloud”, e sottolineando di aver lasciato “che i risultati tecnici parlassero” per lui, Sollecito sottolinea di non aver “mai smesso di documentarmi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Raffaele Sollecito torna sul caso Garlasco: “Con Stasi stesso errore metodologico, il Dna usato come prova regina”