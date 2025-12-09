Raffaele Sollecito torna sul caso Garlasco | Con Stasi stesso errore metodologico il Dna usato come prova regina
Raffaele Sollecito, assolto in via definitiva nel 2015 per l’assassinio di Meredith Kercher avvenuto il 2 novembre di 18 anni fa, è tornato con un video sui social in cui, di nuovo, paragona il suo caso a quello di Alberto Stasi, a oggi unico condannato per il caso Garlasco, cioè la morte di Chiara Poggi. “Essere innocente in un processo mediatico ti mette davanti a una scelta. Negli ultimi trent’anni in Italia il mio è stato l’unico caso mediatico conosciuto da tutti a essersi risolto con una soluzione piena, l’unica volta in cui la realtà ha vinto su una narrazione “. Spiegando di essersi ormai rifatto una vita, come “architetto del cloud”, e sottolineando di aver lasciato “che i risultati tecnici parlassero” per lui, Sollecito sottolinea di non aver “mai smesso di documentarmi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Raffaele Sollecito si sfoga su TikTok: "Si rovina la vita a un innocente e si fa finta di nulla. Lo vedo anche nel caso Garlasco"
Raffaele Sollecito torna con un video a sorpresa su TikTok e non sappiamo bene come prendere la cosa
Raffaele Sollecito si sfoga su TikTok: “Si rovina la vita di un innocente e si fa finta di nulla, lo vedo anche in Garlasco. Mi porto addosso uno stigma”
"Daniel Sollecito" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Raffaele Sollecito torna con un video a sorpresa su TikTok e non sappiamo bene come prendere la cosa - “Viviamo in un mondo in cui si censurano battute contro le minoranze, ma si può facilmente rovinare la vita di un innocente”, dice a un certo punto prendendosela col politically correct che “difende ... Riporta wired.it
Di Canio prima di Inter Liverpool: «Salah ha chiuso. E il Liverpool ha questo difetto» internews24.com
Albano carrisi e famiglia nel bosco: un’offerta speciale del cantante jumptheshark.it
Tredicesime, 910 milioni di euro per il Natale bergamasco, +3,2% rispetto al 2024 ecodibergamo.it
Logistica, data center, hospitality e sostenibilità: i settori che hanno trainato il mercato immobiliare nel ... iltempo.it
Anticipazioni Uomini e Donne 9 dicembre: Flavio Ubirti pronto alla scelta, tra pochi giorni concluderà il suo ... iltempo.it
La crisi della RAM spiegata con le carte Pokémon dday.it