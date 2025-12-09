Radioterapia del Papardo premiata da Airo | riconoscimento al valore scientifico del team Santacaterina

L’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Radioterapia dell’Ospedale Papardo, guidata dalla Anna Santacaterina, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento al 35° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Radioterapia e Oncologia Clinica (AIRO). Due comunicazioni orali presentate dal. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Durante l’incontro elettorale tenutosi ieri a #Pagani, Giosi Tortora ha illustrato le priorità del suo programma per le elezioni regionali della Campania 2025. Tra i punti chiave: il completamento della radioterapia nel polo oncologico di Pagani, il potenziamento - facebook.com Vai su Facebook

Radioterapia. 9 pazienti su 10 si fidano della cura, ma quasi la metà segnala un forte impatto emotivo - Da un’indagine dell’Associazione Italiana Radioterapia e Oncologia clinica emerge una fiducia del 92% nella tecnologia e il 71% senza effetti a sei mesi dal trattamento. Lo riporta quotidianosanita.it