Radio Mediaset acquisisce Radio Norba Ufficiale

9 dic 2025

Con un comunicato Mediaset ha ufficializzato oggi l’acquisizione di Radio Norba.   L'articolo Radio Mediaset acquisisce Radio Norba Ufficiale proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

radio mediaset acquisisce radioMediaset acquisisce Radio Norba - Mediaset acquisisce Radio Norba con il passaggio al controllo del capitale di Genetiko, che organizza di Battiti Live. Lo riporta lettera43.it

