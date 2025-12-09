Radio Mediaset acquisisce Radio Norba Ufficiale
Con un comunicato Mediaset ha ufficializzato oggi l’acquisizione di Radio Norba. L'articolo Radio Mediaset acquisisce Radio Norba Ufficiale proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
#Mediaset acquista #RadioNorba La radio di riferimento nel Sud Italia, organizzatrice di Battiti Live, entra a far parte di #RadioMediaset Vai su X
Mediaset acquisisce Radio Norba - Mediaset acquisisce Radio Norba con il passaggio al controllo del capitale di Genetiko, che organizza di Battiti Live. Lo riporta lettera43.it