La tradizione natalizia delle radio italiane si rinnova anche quest’anno con due progetti musicali che celebrano le Feste in modo diverso ma ugualmente significativo. Radio Deejay ha scelto di rendere omaggio a una delle voci più iconiche della musica italiana, mentre Radio Bruno conferma la sua consuetudine con un brano originale dedicato al periodo festivo. La canzone di Natale di Radio Deejay non è mai stata solo un brano musicale, ma un vero e proprio rito collettivo che unisce la radio ai suoi ascoltatori. Quest’anno, l’emittente ha deciso di trasformare questo appuntamento in un tributo speciale a Ornella Vanoni, l’indimenticabile interprete scomparsa il 21 novembre scorso, che ha segnato generazioni con la sua voce profonda e inconfondibile. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Radio Deejay omaggia Ornella Vanoni: “La voglia, la pazzia” diventa la canzone di Natale 2025