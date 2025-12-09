Raddoppio dei morti per cancro entro il 2050 | l'allarme del medico sulla crisi oncologica in atto

Secondo un recente studio pubblicato su The Lancet si prevede che entro il 2050 i morti per tumori saranno 18,6 milioni, praticamente il doppio rispetto di quelli rilevati attualmente. Un medico spiega cosa spinge questa crisi oncologica e cosa si può fare per abbattere i numeri di decessi e diagnosi per cancro. 🔗 Leggi su Fanpage.it