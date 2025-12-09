Raddoppio dei morti per cancro entro il 2050 | l'allarme del medico sulla crisi oncologica in atto
Secondo un recente studio pubblicato su The Lancet si prevede che entro il 2050 i morti per tumori saranno 18,6 milioni, praticamente il doppio rispetto di quelli rilevati attualmente. Un medico spiega cosa spinge questa crisi oncologica e cosa si può fare per abbattere i numeri di decessi e diagnosi per cancro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
29 persone colpite, 7 morti e 22 feriti in soli tre mesi di stagione venatoria. E mentre questi numeri si ripetono ogni anno, in Alto Adige la Provincia di Bolzano festeggia l’aumento dei nuovi cacciatori: quasi 250 neo-diplomati e un raddoppio degli iscritti diciotte Vai su X
29 persone colpite, 7 morti e 22 feriti in soli tre mesi di stagione venatoria. E mentre questi numeri si ripetono ogni anno, in Alto Adige la Provincia di Bolzano festeggia l’aumento dei nuovi cacciatori: quasi 250 neo-diplomati e un raddoppio degli iscritti diciotte - facebook.com Vai su Facebook
Raddoppio dei morti per cancro entro il 2050: l’allarme del medico sulla crisi oncologica in atto - Secondo un recente studio pubblicato su The Lancet si prevede che entro il 2050 i morti per tumori saranno 18,6 milioni, praticamente il doppio rispetto di quelli rilevati attualmente. Secondo fanpage.it