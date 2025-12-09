Rachelina Ambrosini e la Fondazione che porta il suo nome
Rachelina Ambrosini, nata il 2 luglio 1925 a Pietradefusi, è ricordata attraverso la fondazione a lei dedicata. La sua vita, segnata da eventi significativi, rappresenta un esempio di dedizione e valori. Questa introduzione esplora il suo percorso e l'impatto della sua memoria attraverso la fondazione che porta il suo nome.
La vita di Rachelina Rachele Ambrosini nacque il 2 luglio 1925 a Pietradefusi (AV), nella frazione di Venticano, da Alberto e Filomena Sordillo. Fin da piccola mostrò un carattere docile e buono, così come una certa predisposizione per l’assistenza al prossimo e per la carità verso i più bisognosi. Era solita aiutare i bambini poveri . L'articolo proviene da Espresso napoletano. 🔗 Leggi su Espressonapoletano.it
Da oggi, 1° dicembre, a Venticano nelle sale di palazzo Ambrosini un emporio di beneficenza per sostenere le missioni della Fondazione Rachelina Ambrosini. Cosa trovi? I torroncini artigianali prodotti da Nardone, storica pasticceria di Venticano, giochi - facebook.com Vai su Facebook
