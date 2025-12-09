Raccolta rifiuti due giorni di sciopero
Proclamato uno sciopero generale nazionale del comparto di Igiene ambientale per il 10 dicembre, nell’ambito delle mobilitazioni per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Per la giornata di venerdì 12 dicembre è stato inoltre proclamato uno sciopero generale, da parte della Fp. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Legnano, nuovo sciopero dei dipendenti di Ala: raccolta dei rifiuti al rallentatore venerdì 17 ottobre
Raccolta rifiuti ad Antignano-Banditella, i residenti chiedono (nuovamente) l'intervento di sindaco e assessora: "Così non funziona"
Toscana | Raccolta rifiuti 2024, la differenziata sale al 68,28%: Livorno in ripresa, è la seconda provincia per incremento annuo (+2,6%)
? Si comunica che la raccolta dei rifiuti non effettuata nella giornata odierna in alcune aree del territorio comunale sarà recuperata nella giornata di domani. - facebook.com Vai su Facebook
Due scioperi in tre giorni: domani a rischio la raccolta rifiuti, venerdì tutti i servizi - All’indomani del ponte dell’Immacolata, inizia una settimana di disagi in tutta Italia a causa di due scioperi proclamati per domani, ... espansionetv.it scrive
