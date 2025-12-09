Rabiot e il gol al primo tiro in porta del campionato | C' era bisogno di una giocata che cambiasse la partita

Il francese, prima scelta di Allegri nell'ultimo mercato, ha dato inizio alla rimonta del Milan contro il Torino. Nel 2022-23 segnò 11 reti tra Serie A e coppe. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rabiot e il gol al primo tiro in porta del campionato: "C'era bisogno di una giocata che cambiasse la partita"

Altre letture consigliate

Così Rabiot dopo il primo gol (un missile) con la maglia del Milan Vai su X

MA CHE PARTITA HA FATTO ADRIEN RABIOT? Nel primo tempo un gol da fuoriclasse: una giocata che solo i campioni hanno nelle corde, il colpo che ci tiene vivi quando conta davvero Nel secondo tempo diventa dominante: corre senza sosta, recup - facebook.com Vai su Facebook

Gol Rabiot in Torino Milan: prodezza da casa sua dell’ex Juventus. È il primo gol del francese con la maglia rossonera - È il primo gol del francese con la maglia rossonera Adrien Rabiot ha trovato la prima gioia in gol con la maglia del Milan, segnando ... Da juventusnews24.com