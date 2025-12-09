Rabiot e il gol al primo tiro in porta del campionato | C' era bisogno di una giocata che cambiasse la partita

Gazzetta.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il francese, prima scelta di Allegri nell'ultimo mercato, ha dato inizio alla rimonta del Milan contro il Torino. Nel 2022-23 segnò 11 reti tra Serie A e coppe. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

